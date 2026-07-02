Леди Баг против гипермаркета

Создатели «Леди Баг и Супер-Кот» судятся с «Лентой». Французская компания Miraculous, которой принадлежат права на франшизу, обратилась в Арбитражный суд Москвы. Она требует с трех юрлиц 30 млн руб. за нарушение исключительных прав. Одним из ответчиков выступает «Лента».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Что именно стало предметом спора и сколько денег хотят взыскать с ритейлера, неизвестно. В сети отказались комментировать “Ъ FM” подробности. Руководитель юридической практики S&O IP в России Ольга Плясунова допускает, что ритейлер мог продавать товары с изображением персонажей без лицензии:

«Сейчас много контрафакта в России, компании часто используют известных персонажей. Скорее всего, юристы Miraculous подготовили иск, собрали доказательства, и, возможно, подтвердили нанесенный ущерб. Если копирование было, в перспективе дело можно считать положительным. Тем более были прецеденты — "Союзмультфильм" взыскивал с предпринимателей деньги за использование эксклюзивных образов. "Лента" может самоустраниться, сказать, что предоставила площадку и не нарушала права. Но, возможно, у них есть собственное производство и продукция».

Ранее совладелец Miraculous уже обращался в российские суды по поводу защиты интеллектуальных прав. Фирма подала более 900 исков, пишет “Ъ” со ссылкой на картотеку дел. Впрочем, «Лента» может выйти на мировое соглашение без уплаты штрафа, считает управляющий партнер «ПАТЕНТУС» Дмитрий Марканов:

«Скорее всего, речь о защите прав персонажей через авторские права и товарный знак. Иски иностранных правообладателей удовлетворяются — и о пресечении нарушений, и о возмещении ущерба. Вопрос в другом: сможет ли правообладатель получить деньги. Есть порядок получения средств через счет ООО для компаний из недружественных юрисдикций.

И многие либо не заявляют компенсацию, либо заявляют ее в незначительном размере, понимая, что денег в ближайшее время не получат. Думаю, спор закончится миром, вряд ли удастся оспорить нарушение. Скорее, договорятся о прекращении нарушения взамен на отказ от компенсации — тем самым подается сигнал рынку».

Детский мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» — один из самых популярных французских продуктов на медийном рынке в России. Франшизу регулярно показывают на телеканалах. В 2023 году на полнометражный фильм по мотивам сериала продали 3,5 млн билетов. Картина в России шла в официальном прокате.

Егор Парфенов