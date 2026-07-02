Помещение в Доме печати в Волгограде продают за почти 6 млн рублей

Росимущество выставило на торги помещение в Доме печати в центре Волгограда. Речь идет о лоте общей площадью 96,5 кв. м на 7-м и 11-м этажах здания на ул. Коммунистической, 11. Начальная цена превышает 5,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

Объект имеет обособленный вход с лестничной клетки, окна деревянные и целые, но инженерные коммуникации отключены. Состояние отделки оценено как удовлетворительное, актив пригоден для офисного использования. Заявки начали принимать 30 июня. Участником можно стать до 4 августа включительно. В случае отсутствия покупателей цену снизят до минимального порога в 297,9 тыс. руб.

Само здание Дома печати уже продали на торгах в 2022 году за 25,12 млн руб. Покупателем стало ООО «Полиграфический комбинат Царицын», которым владеет волгоградский бизнесмен Юрий Киримов и его супруга Лидия Вологирова. По информации региональных СМИ, в здании планируют открыть отель.

Нина Шевченко