Пламя Парижа

В Париже завершилась Неделя моды сезона весна-лето 2027, которая проходила с 23 по 28 июня в условиях беспрецедентной для города жары — температура достигала 40 градусов. Первый мужской показ Майкла Райнера для Celine, возвращение в официальный календарь Saint Laurent Энтони Ваккарелло, первая мужская коллекция Сары Бертон для Givenchy, денди Dior, серферы Louis Vuitton — о главных событиях и тенденциях будущего лета в нашем материале.

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Невыносимая легкость бытия

Работая над своей первой мужской летней коллекцией для Celine, Майкл Райдер размышлял о лете и его бесконечных возможностях — путешествиях, новых приключениях и возвращении в любимые места. В результате он собрал идеальный гардероб для тех, кто привык путешествовать налегке: свободные пиджаки на трех пуговицах, бежевые тренчи, топы без рукавов, белые кроссовки из коллаборации с Reebok и уже ставшие фирменными ярко-синие рубашки.

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Джонатан Андерсон для Dior перенес своих современных денди в сады Музея Ниссима де Камондо, где под энергичный трек «Fred Again...» модели маршировали в рваных джинсах, украшенных драгоценными цепочками, свитерах с огромными цветами-брошами, сверкающих платках-галстуках и блестящих брюках-скинни (родоначальник мужской линии Dior Эди Слиман сразу же иронично отметил в соцсетях сходство коллекции со своими работами).

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Фаррелл Уильямс для Louis Vuitton построил огромную искусственную волну на лужайке студенческого городка Cit Universitaire, что вызвало протест студентов, которых на несколько недель лишили любимого места отдыха в разгар небывалой жары. В своей коллекции дизайнер превратил волну в метафору образа жизни — неконтролируемую природную стихию его денди-серферы пытаются обуздать с переменным успехом в костюмах из технологичных тканей, уютных джемперах и кардиганах XXL.

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Джулиан Клаузнер для Dries Van Noten тоже обращается к теме лета. Отправной точкой стало стихотворение Стефана Малларме «Послеполуденный отдых фавна», в котором герой мечтает об идеальном дне в окружении нимф, но в итоге предпочитает сон реальности. Эту историю дизайнер превратил в одну из самых сильных коллекций сезона, наполненную песочными и пастельными оттенками, невесомыми тканями, тонкими узорами и фирменными вышивками.

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Энтони Ваккарелло для Saint Laurent предлагает собственную формулу мужского счастья — полный отказ от драмы и любых приключений, вызывающих чувство тревоги, когда мы осознанно выбираем себя и свое счастье. В его коллекции — акцент на удлиненные пиджаки с ювелирными пуговицами, брюки с завышенной талией и беспроигрышные золотые тренчи.

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Для своего мужского дебюта в Givenchy Сара Бертон переосмыслила наследие дома и обыграла классику. Она представила сорочки с отстегивающимся воротником, костюмы с широкими плечами и исключительно свободными брюками, бомберы, расшитые вручную драгоценными нитями по образцу и подобию ее кутюрных платьев, кожаные спортивные костюмы и поло-регбийки из кожи наппа. Затем дизайнер предложила британским друзьям дома — фотографу Дону Маккаллину, режиссеру и диджею Дону Леттсу и художнику Дэнни Фоксу — самостоятельно стилизовать эти вещи перед объективом Юргена Теллера. Получился живой рассказ о том, как мужчины хотят одеваться сегодня.

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Junya Watanabe вдохновился сверкающей эстетикой и гардеробом рэперов, назвав свою коллекцию лаконично — Bling Bling Bling. На подиуме концертного зала «Трианон» модели выходили под треки Black Eyed Peas и композиции в стиле босса-новы в бейсболках, украшенных кристаллами, шелковыми банкнотами и коронами, джинсах из коллаборации с туринским спортивным брендом Kappa, тренчах, поло, уютных кардиганах и деконструированных твидовых жакетах.

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Рэи Кавакубо для Comme des Garcons Homme Plus удивила своей, пожалуй, самой солнечной и оптимистичной коллекцией последних лет. Пастельные оттенки, военные мотивы, переосмысленные в ванильных, розовых и голубых тонах, полосатые ансамбли, красная шотландская клетка и пэчворк с крупными логотипами создавали ощущение мира, в котором тревога наконец уступает место надежде. В финале модели выбежали на подиум под песни детского хора, и казалось, что все лучшее действительно впереди. После показа Рэи впервые вышла поговорить с гостями и призналась, что именно таким представляет мир после окончания войн — когда каждый сможет обуздать собственные страхи, разрешить и внешние, и внутренние конфликты.

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Вектор на прозрачность

Будущим летом обратите внимание на полупрозрачные, невесомые ткани, как у костюмов из новой коллекции Джонатана Андерсона для Dior. Энтони Ваккарелло для Saint Laurent, в свою очередь, предлагает пополнить гардероб полупрозрачными разноцветными ветровками и лонгсливами. Джулиан Клаузнер для Dries Van Noten включил в коллекцию рубашки из крепа, топы и накидки из нежного шелка шармез и понже, а также дождевики из полупрозрачного нейлона. Линия IM Men, экспериментальный проект Issey Miyake, посвятила коллекцию бамбуку и его тени, представив топы из органзы с фирменными складками и в форме листьев растения.

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Лидия Агеева