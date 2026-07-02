В Самаре собираются навести порядок в сфере аренды электросамокатов

В Самаре будут наводить порядок в сфере аренды электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил депутат городской думы Дмитрий Асеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самарские власти запретят размещать электросамокаты и их стоянки самокатов на территориях общего пользования. Для этого появятся специально оборудованные парковочные зоны. Сейчас планируется более 180 таких площадок, из них 26 уже нанесены в Ленинском и Самарском районах.

Также подготовлен перечень административных штрафов за нарушения. Для юридических лиц они составят до 20 тыс. руб. Прорабатываются вопросы контроля соблюдения правил.

В настоящее время полный запрет на аренду электросамокатов действует в некоторых городах и поселках Подмосковья (Люберцы, Раменское, Лобня, Дзержинский, Солнечногорск, Котельники, Жуковский и др.), Татарстана (Набережные Челны, Елабуга) и Ставропольского края (Изобильный).

Андрей Сазонов