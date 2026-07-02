Житель Челябинска потерял более 12 млн рублей из-за мошенников

В Челябинске 70-летний пенсионер доверился мошенникам и потерял свыше 12 млн руб. Отдел полиции «Центральный» УМВД РФ по городу возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД России.

Согласно рассказу пенсионера, ему позвонил лжесотрудник Пенсионного фонда и под предлогом перерасчета пенсии убедил его назвать код из СМС. После этого мошенники заявили о взломе «Госуслуг» и спонсировании от имени челябинца недружественного государства. Они убедили пенсионера, что ему необходимо перевести деньги на «безопасный счет».

Челябинец посоветовался с дочерью и с ее одобрения снял со счетов 12 млн руб., после чего передал деньги курьеру. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают виновных.

Анна Бабенко