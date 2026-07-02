Самарскую пекарню наказали за несоблюдение санитарных требований

Прокуратура выявила грубые нарушения санитарных норм в работе пекарни в Самарском районе Самары. В точке общепита использовалась просроченная продукция и не соблюдался температурный режим хранения кондитерских изделий. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

В ходе проверки специалисты обнаружили антисанитарию в зонах приготовления мороженого, выпечки и напитков. Емкости для муки, сахара и посуды не были вымыты, а витрина с готовой продукцией использовалась без соблюдения требуемых температурных условий.

Прокурор внес руководителю организации представление об устранении нарушений. В отношении юрлица и его директора возбуждены два административных дела о нарушении требований к питанию населения (ст. 6.6 КоАП РФ) и несоблюдении технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). После вмешательства надзорного ведомства все нарушения были полностью устранены.