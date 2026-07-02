Суд рассмотрит апелляцию по делу о жестоком обращении с детьми в саду Бузулука

В Бузулукский районный суд поступила апелляционная жалоба на приговор руководителю домашнего детского сада «Непоседы». Несогласие с решением суда выразила представитель потерпевшей стороны, сообщает пресс-служба суда.

Ранее мировой судья судебного участка № 2 Бузулукского района признала руководителя учреждения виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением. В ходе рассмотрения дела правоохранители выяснили, что в июле 2025 года подсудимая во время кормления малолетней девочки 2024 года рождения умышленно нанесла ей не менее шести ударов по губам. В результате чего потерпевшей были причинены физические и нравственные страдания.

Представитель потерпевшей, не согласившись с приговором, обжаловала его в апелляционном порядке. Жалобу уже приняли к производству. На данный момент решается вопрос о назначении даты судебного заседания.

Яна Вежлева