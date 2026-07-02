С жительницы Башкирии взыскали 1,6 млн рублей за незаконную рубку леса

Суд признал 47-летнюю жительницу Чекмагушевского района виновной в незаконной рубке леса в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что фигурантка уголовного дела организовала незаконную рубку 117 деревьев различных пород, которые использовала в личных целях. Лесному фонду государства был причинен ущерб свыше 2 млн руб.

В обеспечительных целях на банковские счета подсудимой, два автомобиля, трактор и прицеп к нему наложили арест. Она добровольно возместила 400 тыс. руб. ущерба.

Для взыскания оставшейся суммы ущерба прокурор Бакалинского района обратился с иском в суд, который удовлетворил требования.

Судебный акт исполнен, средства взысканы, отмечается в сообщении.

Майя Иванова