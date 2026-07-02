Полиция Самарской области помогла ликвидировать межрегиональный наркосиндикат

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России вместе с коллегами из Башкирии, Краснодарского и Ставропольского краев, а также ряда регионов, включая Самарскую область, пресекли деятельность крупного межрегионального синдиката. Задержаны 27 подозреваемых в организации незаконного производства и сбыта синтетических наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Злоумышленники организовали полный цикл оборота запрещенных веществ, включая работу сети подпольных лабораторий. Партии препаратов доставлялись крупными оптовыми поставками в разные регионы РФ для реализации через теневые сегменты интернета.

Силовики изъяли более 150 кг наркотиков и свыше 300 кг прекурсоров, что эквивалентно примерно 400 тыс. разовых доз. По оценкам полиции, стоимость изъятых веществ на черном рынке превышает 1 млрд рублей.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статьям 30, 228.1 и 210 УК РФ. Максимальное наказание за данные преступления предусматривает пожизненное лишение свободы. Все фигуранты арестованы.

Георгий Портнов