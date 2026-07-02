Военный суд отправил в колонию экс-депутата заксобрания Прикамья

Выездное присутствие Первого Западного окружного военного суда рассмотрело на выездном заседании в Перми уголовное дело в отношении бывшего депутата законодательного собрания и общественного активиста Константина Окунева (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Господин Окунев (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) был признан виновным в призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст.205.2 УК РФ) и приговорен к семи годам лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архив Ъ-Прикамье Фото: архив Ъ-Прикамье

В ходе прений гособвинение предлагало назначить ему наказание в виде десяти лет лишения свободы. По версии силовиков, экс-депутат заксобрания администрировал телеграм-канал, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства. Интересно, что приговор был провозглашен через несколько десятков минут после того, как председательствующий удалился в совещательную комнату.

Господин Окунев (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) был задержан 29 октября прошлого года. Суд удовлетворил ходатайство следствия о его заключения под стражу. Сам подсудимый не отрицал, что был администратором канала, но с квалификацией своих действий не соглашался.