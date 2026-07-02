За время нереста в Нижегородской области возбудили 20 дел о браконьерстве

Полиция возбудила 20 уголовных дел о незаконном вылове рыбы (ст. 256 УК РФ) за время операции «Нерест», которая проходила в Нижегородской области с апреля по июнь. Вместе с сотрудниками Росгвардии, областного минэкологии и рыбоохраны полицейские провели более 2 тыс. рейдовых мероприятий, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Кроме 20 возбужденных уголовных дел еще по 40 зафиксированным фактам браконьерства проводят ихтиологические экспертизы для принятия процессуальных решений.

Среди нарушителей не только жители Нижегородской области: 12 июня в запретной зоне Нижегородской ГЭС задержали жителя Кинешмы Ивановской области, который ловил рыбу с помощью ружья для подводной охоты.

Также за время рейдов на нарушителей составили 185 административных протоколов: 124 — за нарушение правил охоты и рыболовства (ст. 8.37), 61 — за предпринимательскую деятельность без спецразрешения (ст. 14.1).

Из незаконного оборота изъяли 240 единиц запрещенных орудий лова и 19 самоходных плавсредств.

Галина Шамберина