Паслер вручил ключи семьям сотрудников титанового предприятия в Верхней Салде

Губернатор Свердловской области Денис Паслер вручил ключи от квартир сотрудникам корпорации «ВСМПО-Ависма» в рамках празднования 93-летия предприятия, которое состоялось в Верхней Салде.

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По данным предприятия, новоселы получили жилье по себестоимости с беспроцентной рассрочкой на срок до 20 лет при ежемесячном платеже от 10 тыс. руб. Программа адресована молодым специалистам, работникам дефицитных профессий, ИТ-специалистам и участникам СВО, отмеченным государственными наградами.

Денис Паслер отметил, что забота о благополучии сотрудников является ключевым условием развития региона. «Предприятие обеспечивает занятость почти четверти населения города. У каждого работника есть семьи, друзья. А это значит, что практически каждый верхнесалдинец так или иначе связан с титановым гигантом»,— рассказал глава региона.

«За девять с лишним десятилетий мы научились делать то, что почти никто в мире не умеет. Но главный наш сплав – это люди. За каждым титановым диском, который поднимается в небо в двигателе самолета, стоит конкретный человек из Верхней Салды»,– заявил генеральный директор «ВСМПО-Ависмы» Дмитрий Трифонов.

Напомним, ранее в честь дня рождения корпорации в Верхней Салде прошли соревнования по мотокроссу на мотоциклах с колясками.