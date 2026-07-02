В Самарской области осудили многодетного майнера, похитившего электричество на 91 млн рублей

Чапаевский городской суд Самарской области вынес приговор жителю региона, который незаконно подключился к электросетям для майнинга криптовалюты и нанес ущерб на сумму более 91 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2023 году обвиняемый арендовал нежилое помещение и установил оборудование. Зная о наличии счетчика, он вмешался в работу учетного прибора, смонтировал силовой трансформатор и подключился к линиям электропередач для незаконного использования электроэнергии.

Смягчающими обстоятельствами стали частичное признание вины и наличие у подсудимого четверых малолетних детей. В итоге фигурант уголовного дела был осужден к полутора годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Гражданский иск сетевой компании удовлетворен полностью. Приговор не вступил в законную силу.

Георгий Портнов