Екатеринбург занял пятое место в России по количеству кофеен

Екатеринбург вошел в топ-5 российских городов по количеству кофеен, следует из данных исследования «Контур.Фокус». В уральской столице таких заведений 517.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На первом месте оказалась Москва (4,2 тыс. кофеен), на втором — Санкт-Петербург (2,2 тыс.), на третьем — Краснодар (627), а четвертое занял Новосибирск (523 кофейни). Всего в стране 20,7 тыс. таких заведений.

Из уральских городов в десятку вошли Пермь (7 место, 371 кофейня) и Челябинск (9 место, 276 кофеен). Тюмень разделила с Нижним Новгородом 13-е место (231).

«В РОМИР определили так называемый индекс кофе: он показывает, сколько чашек напитка среднестатистический россиянин может приобрести на среднюю зарплату»,— указано в исследовании. В 2025 году на одну среднюю зарплату в ритейле можно было купить в 1,3 раза больше чашек кофе, чем в классических кафе, в 2026 году этот разрыв увеличился до 1,7 раза.

Анна Капустина