Бывшему топ-менеджеру «Роснано» дали 15 лет заочно за растрату
Пресненский районный суд Москвы признал виновной в растрате и коммерческом подкупе бывшего топ-менеджера «Роснано» Ирину Рапопорт. Ее заочно приговорили к 15 годам колонии общего режима и штрафу 300 млн руб. Об этом сообщил корреспондент «Ъ».
Ирина Рапопорт
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ
Вместе с Рапопорт обвиняемыми по делу проходили бывший зампред правления «Роснано» Олег Киселев, глава дочерней компании Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и экс-председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец. Суд удовлетворил иск госкорпорации о взыскании ущерба на 1,6 млрд руб., а также конфисковал имущество осужденной на сумму 85 млн руб.
По версии следствия, фигуранты в 2012-2015 годах выводили средства «Роснано» через подконтрольные обвиняемым фирмы. Они оформляли договоры займа и поручительства с банком «Пересвет», затем выводили средства по фиктивным договорам и присваивали себе. Сумму ущерба оценили в 1,676 млрд руб.
Защита Ирины Рапопорт настаивала на ее невиновности. По словам адвоката Светланы Воронцовой, обвинение построено на лжесвидетельстве Дьяченко, заключившего сделку со следствием. Сам Олег Дьяченко в феврале 2025 года получил три года лишения свободы.
Дело Ирины Рапопорт о растрате и коммерческом подкупе — не единичный случай, и подобные обвинения часто связаны с хищениями средств из банков и бюджетных организаций. Например, бывший замминистра обороны Тимур Иванов и его заместитель Антон Филатов были осуждены за растрату 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» и 216,6 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Эти эпизоды также включали соучастие и вывод средств через фиктивные сделки и офшорные фирмы, схожие с механизмами, описанными в деле Рапопорт.
В других случаях растраты также фигурируют крупные суммы и высокопоставленные лица. Например, Олег Митволь был осужден за хищение почти 1 млрд рублей при проектировании метро в Красноярске, а бывший руководитель АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин обвиняются в растрате более 150 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений. Существует также практика, когда Генеральная прокуратура РФ подаёт иски о конфискации активов, полученных коррупционным путём, как в деле экс-депутата Госдумы Малика Гайсина. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в начале 2025 года предложил внести растрату и мошенничество в перечень преступлений, за которые предусмотрена конфискация имущества.
Судебные процессы по делам о растрате могут быть сложными, нередко затянутыми, а фигуранты дел могут отрицать свою вину, как это было в случае с Тимуром Ивановым, чья защита заявляла о недостаточности доказательств и нарушениях в ходе расследования. Заочное осуждение, как в случае с Ириной Рапопорт, является распространённой практикой, когда фигуранты скрываются за границей или находятся в розыске, как это произошло с бывшим председателем совета директоров банка «Интеркоммерц» Павлом Крыжановским и бенефициаром иностранных компаний Андреем Захаровым, обвиняемыми в растрате по делу «Интеркоммерца».