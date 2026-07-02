Бывшему топ-менеджеру «Роснано» дали 15 лет заочно за растрату

Пресненский районный суд Москвы признал виновной в растрате и коммерческом подкупе бывшего топ-менеджера «Роснано» Ирину Рапопорт. Ее заочно приговорили к 15 годам колонии общего режима и штрафу 300 млн руб. Об этом сообщил корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Рапопорт

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Ирина Рапопорт

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Вместе с Рапопорт обвиняемыми по делу проходили бывший зампред правления «Роснано» Олег Киселев, глава дочерней компании Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и экс-председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец. Суд удовлетворил иск госкорпорации о взыскании ущерба на 1,6 млрд руб., а также конфисковал имущество осужденной на сумму 85 млн руб.

По версии следствия, фигуранты в 2012-2015 годах выводили средства «Роснано» через подконтрольные обвиняемым фирмы. Они оформляли договоры займа и поручительства с банком «Пересвет», затем выводили средства по фиктивным договорам и присваивали себе. Сумму ущерба оценили в 1,676 млрд руб.

Защита Ирины Рапопорт настаивала на ее невиновности. По словам адвоката Светланы Воронцовой, обвинение построено на лжесвидетельстве Дьяченко, заключившего сделку со следствием. Сам Олег Дьяченко в феврале 2025 года получил три года лишения свободы.

Никита Черненко