В Троицке назначили нового главного врача областной больницы

В ГБУЗ «Областная больница города Троицк» назначен новый руководитель. Медицинскую организацию возглавил участник специальной военной операции Владимир Медведев, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

По данным минздрава, Владимир Медведев имеет медицинское образование и навыки в организации здравоохранения. Он также прошел стажировку в министерстве.

По данным «СПАРК-Интерфакс», до назначения Владимира Медведева обязанности главного врача временно исполняла Александра Николаева.

Ольга Воробьева