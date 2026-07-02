В Челябинске планируют раньше срока открыть движение через мост на ЧМЗ

В Металлургическом районе Челябинска в 2026 году планируют открыть техническое движение по мосту на улице Черкасской. Сейчас на объекте завершили дорожное строительство. В ближайшее время подрядчик приступит к укладке асфальтового покрытия и трамвайных путей, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Работы на мосту ведутся с лета 2025 года. Их выполняет уфимская компания «Уралмостострой» за 1,4 млрд руб. Капитальный ремонт планируют завершить летом 2027 года, однако подрядчик предложил открыть движение по мосту раньше. Его инициативу поддержали в правительстве.

По данным региональных властей, подрядчик также переустановил ливневую канализацию, дренажную систему, перенес сети связи и газопровод с территории работ. Готовность наружного освещения составляет 50%.

Мост на улице Черкасской в Металлургическом районе построен в 1942 году. Проект капитального ремонта предусматривает расширение дороги, обустройство трех полос движения шириной 3,5 м, тротуаров, освещения, ограждения.

Ольга Воробьева