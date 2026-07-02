В Прикамье дождевой паводок подтопил село

В реке Чусовой у села Кын (Лысьвенский округ) наблюдается резкий подъем уровня воды. Как сообщает администрация округа, это привело к подтоплению домовладений. По данным местного управления по делам ГО и ЧС, уровень воды в реке 2 июля составлял 410 см. 30 июня гидрологический пост в селе отчитался о том, что вода подобралась к отметке 130 см. Критической глубиной, когда создается угроза жилым объектам, считается 570 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Лысьвенского округа Фото: администрация Лысьвенского округа

Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, за последнюю декаду июня в Кыну выпало 114 мм осадков, или более 400% от климатической нормы. Самым дождливым днем стало 22 июня, когда за 2,5 часа выпало 42 мм осадков. Кроме того, возможной причиной резкого подъема уровня воды мог стать и сброс воды в прудах, расположенных на притоках реки Чусовой в Свердловской области.

Совокупность неблагоприятных факторов привела к изменению прежних оценок: по данным местных властей, угрозе подтопления подверглись семь домов.

С учетом паводка на Верхней Каме и на реке Иньва стоит ожидать резкого притока воды в Камское водохранилище, прогнозируют метеорологи ГИС-центра.