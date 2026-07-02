Власти ХМАО списали погибшим бойцам СВО долги по транспортному налогу

Задолженности погибших участников специальной военной операции (СВО) по транспортному налогу в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) будут признаны безнадежными к взысканию и списаны в беззаявительном порядке. Соответствующую инициативу окружной прокуратуры одобрили депутаты думы Югры на очередном заседании представительного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Заместитель прокурора ХМАО Григорий Сухоруков пояснил, что законопроект снизит финансовую нагрузку на членов семей погибших бойцов, которые были вынуждены оплачивать долги в случае смерит участников СВО. Как сказано в пояснительной записке к документу, подобные меры уже реализовали в Белгородской, Вологодской, Воронежской, Новгородской, Псковской областях и в Республике Алтай.

Господин Сухоруков подчеркнул, что льгота направлена на тех погибших бойцов, которые имели задолженность по транспортному налогу до начала СВО. Зампрокурора напомнил, что власти ХМАО еще в 2022 году освободили граждан, подписавших контракт с Минобороны РФ, от уплаты налога за легковые автомобили, мотоциклы и мотороллеры (независимо от мощности двигателя), снегоходы и мотосани (с мощностью двигателя до 50 л.с.) и моторные лодки (до 50 л.с.). «В 2024 году данной льготой воспользовались 948 военнослужащих на сумму около 6 млн руб.»,— добавил Григорий Сухоруков.

По итогам рассмотрения вопроса 31 депутат выступил за списание долгов по транспортному налогу бойцам СВО, семь парламентариев голосовать не стали.

Василий Алексеев