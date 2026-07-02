Директор оренбургского пивзавода предстанет перед судом за сокрытие налогов

Директора одной из пивных компаний в Оренбурге обвиняют в сокрытии денежных средств в крупном размере. Накануне региональное СУ СК России завершило расследование уголовного дела и передало материалы в суд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что в 2025-2026 годах мужчина уклонялся от принудительного взыскания задолженности по налогам и проводил расчеты с контрагентами через посредников. Благодаря этому обвиняемому удалось скрыть от налоговых органов порядка 7,2 млн руб.

Руководитель фирмы полностью признал свою вину и возместил ущерб государству. Следствие направило в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении фигуранту судебного штрафа. Итоговое решение в ближайшее время примет суд.

Яна Вежлева