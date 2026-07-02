Американец Джален Рейнольдс продлил контракт с казанским УНИКСом

Баскетбольный клуб УНИКС и центровой Джален Рейнольдс подписали новое соглашение по схеме «1+1». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Предстоящий сезон станет пятым подряд для 33-летнего американца в столице Татарстана.

В завершившемся сезоне Рейнольдс провел 50 матчей регулярного чемпионата и плей-офф, набирая в среднем 17,6 очка, 5,5 подбора и 2,5 передачи за игру.

Он четырежды признавался игроком недели Единой лиги ВТБ, дважды получал награду «Лучший шестой игрок» (2023, 2026) и четыре раза участвовал в Матче звезд лиги.

Анар Зейналов