В Свердловской области началась кампания, посвященная безопасности на перекрестках

В Свердловской области стартовал региональный этап федеральной социальной кампании «Продвижение безопасности». Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Главная цель кампании — снижение числа ДТП на перекрестках, где, по статистике, происходит каждая третья авария с пострадавшими. По данным заместителя главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрия Кузнецова, за 2025 год на перекрестках в регионе было зафиксировано 717 ДТП, в которых погибло 56 человек. В этом году за январь – май зарегистрировано 230 ДТП, в которых погибли 10 человек.

Кампания «Продвижение безопасности» пройдет в 40 регионах России, где по итогам 2025 года было зафиксировано наибольшее число ДТП на перекрестках. На Урале мероприятия пройдут в Екатеринбурге и Кургане. В рамках проекта эксперты будут разъяснять правила безопасного поведения на дорогах, в первую очередь в образовательных учреждениях.

Эксперт кампании «Продвижение безопасности» Александра Гаврилина сообщила, что мероприятия пройдут в два этапа — с июля по ноябрь. Летом они будут ориентированы на кандидатов в водители, осенью — на детей, школьников и студентов. В программы городских фестивалей будут интегрированы тематические площадки. Кроме того, планируется провести всероссийские конкурсы по безопасности дорожного движения для школьников и взрослых.

Полина Бабинцева