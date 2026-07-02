Аэропорт Горно-Алтайска увеличил пассажиропоток в первом полугодии на 16%

Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска за январь–июнь 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,8%. Так, в первом полугодии показатель достиг 259,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба авиационного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рост пассажиропотока в аэропорту Горно-Алтайска связывают с расширением маршрутной сети и открытием новых направлений. С июня текущего года запущены прямые регулярные рейсы в Тобольск и Читу. На сегодняшний день из аэропорта выполняют полеты 10 авиакомпаний по 15 внутренним направлениям. В маршрутную сеть входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Сургут и Уфа.

В настоящее время на территории аэропорта Горно-Алтайска ведется масштабная модернизация. Планируется обновить аэродромную инфраструктуру, в том числе построить новый перрон и удлинить взлетно-посадочную полосу, а также возвести новый терминал, который позволит обслуживать до 800 пассажиров в час. Такие параметры приняты в проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы. Инвестиции в проект составляют более 10 млрд руб.

Лолита Белова