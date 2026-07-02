Два уроженца Башкирии выдвинули свои кандидатуры на выборы в других регионах

Кандидатами на выборах в Госдуму планируют участвовать два уроженца Башкирии, выдвинувшиеся по округам в других регионах, следует из базы данных Центризбиркома России на 2 июля.

По 129-му Щелковскому одномандатному округу (Подмосковье) баллотировался 44-летний частный юрист Андрей Козлов. Он родился в Мелеузе, но образование получил в Московском государственном юридическом институте имени Кутафина.

33-летний врач-стоматолог-ортопед, выпускник Башкирского государственного медицинского университета Борис Костромин попробует избраться по 208-му Черемушкинскому избирательному округу (Москва). Он родился в Уфе.

Оба кандидата планируют участвовать в сентябрьских выборах как самовыдвиженцы.

В Башкирии свою кандидатуру представила пока только Евгения Куцуева.

Идэль Гумеров