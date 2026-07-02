В Екатеринбурге открыли ресторан средиземноморской кухни у здания правительства
В Екатеринбурге открылся ресторан Porto Cervo на Октябрьской площади, 7, рядом со зданием правительства. Запуском заведения средиземноморской кухни занимался уральский ресторатор Олег Флеганов.
Ресторан назван в честь итальянского курорта Порто-Черво, идея заведения возникла еще около 15 лет назад, однако для него не было подходящей площади. Представители заведения объясняют, что ресторан сделан в антураже современной яхты. Средний чек заведения составляет 3,5 тыс. руб., в зале 100 посадочных мест.
Шеф-поваром стал Виталий Ущаповский, который работал в европейских ресторанах и на круизном международном лайнере. В меню — классические блюда средиземноморской кухни, акцент сделан на морепродуктах. В блюдах использованы мурманский лосось, камчатский краб, черная треска и продукты от местных поставщиков. «Мы активно используем локальные продукты там, где они действительно высокого качества. Например, буррату и страчателлу для нас производят местные сыроделы. Птица и кролик — это фермерские хозяйства региона. В сезон в меню появляются локальные овощи, грибы и ягоды»,— сказал господин Флеганов.
Дизайн подготовило бюро 40А. В нем использованы деревянные панели и тканевые элементы, которые можно встретить в интерьере яхт. Помещение поделено на несколько зон-кают.
Объем инвестиций в проект не раскрывают, однако собственник указал, что в него вложили собственные средства. Срок окупаемости, по его ожиданиям, составит от трех до пяти лет.