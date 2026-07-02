НОВИКОМ представил обновленные категории кешбэка на июль-август

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) представил категории повышенного кешбэка на июль и август. Помимо самых популярных позиций, в программе лояльности появились новые возможности для экономии. Это такие категории, как «Кино», «Образование», «Фастфуд» и экосистема Яндекса.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Всего участникам программы доступны 10 категорий, четыре из которых можно подключить на выбор. Максимальный кешбэк достигает 25% — именно столько можно вернуть при оплате билетов в кино и в некоторых популярных онлайн-кинотеатрах. За остальные покупки вне выбранных категорий также начисляется вознаграждение — до 1,25%.

«Мы постоянно анализируем потребности наших клиентов и расширяем возможности для ежедневной экономии. Новые категории кешбэка делают привычные расходы более выгодными. В этот раз мы уделили особое внимание молодым специалистам, для которых важны современные и удобные решения», — отметил старший вице-президент НОВИКОМа, руководитель розничного бизнеса банка Дмитрий Криштопа.

В числе предпочтений у клиентов банка те категории, которые помогают экономить регулярно. При оплате жилищно-коммунальных услуг возвращается 10% от суммы, в супермаркетах — 5%, за транспорт — 7%. Также доступны социально значимые категории: «Образование» с кешбэком 10% и «Аптеки» с возвратом 3%.

Летний сезон — время путешествий, поэтому актуальным станет кешбэк на авиабилеты (7%). А любители посидеть на летних верандах смогут вернуть часть расходов в ресторанах и кафе (10%) и точках быстрого питания (3%).

Отдельная категория лета — экосистема Яндекса. Кешбэк 5% доступен при оплате сервисов, которыми клиенты активно пользуются каждый день: поездки на самокатах и такси, доставки, покупок в «Лавке» и других возможностей экосистемы.

Размер максимального кешбэка зависит от тарифного плана и типа карты. Подключить программу лояльности можно в мобильном приложении, интернет-банке, а также в офисах НОВИКОМа или через колл-центр.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»