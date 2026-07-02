Прибыль колоний Оренбуржья от производства превысила 70 млн рублей в 2026 году

За первое полугодие 2026 года доходы от производственной деятельности исправительных учреждений Оренбургской области превысили 70 млн рублей. Как сообщает региональная пресс-служба УФСИН, в учреждениях УИС работают все осужденные, которые подлежат привлечению к труду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сегодня среди ключевых направлений деятельности числятся пошив одежды и обуви, пищевая промышленность, обработка металла и древесины, изготовление профилированного листа и аграрный сектор. Швейные цеха обеспечивают форменным обмундированием и обувью сотрудников ведомства, вещами для самих заключенных. Пищевое производство подразумевает выпечку хлебобулочных изделий, выпуск молочной и маргариновой продукции, мясных и рыбных полуфабрикатов, колбас, копченостей, консервов, соков и газировки.

Колония-поселение № 12 специализируется на маринованных овощах с проектной мощностью до 250 т консервации ежегодно. В ИК-6 («Черный дельфин») суточная переработка молока достигает 10 т: здесь производят пастеризованное молоко в пакетах, сливочное масло, творог и мороженое.

Яна Вежлева