Пермский «Молот» сохранил вратаря

Егор Горшков и ХК «Молот» подписали соглашение на новый сезон. Голкипер пополнил состав пермского клуба перед стартом сезона 2022/2023. Суммарно 24-летний вратарь провел за «Молот» 169 матчей, отразив 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,30. Он отыграл «на ноль» 16 матчей и отдал 6 результативных передач. Отметим, что господин Горшков сезоне 2023/2024 вместе с «Молотом» завоевал Кубок Шелкового пути.

Ранее стало известно, что в связи с истечением срока контракта «Молот» покидает вратарь Егор Гуськов. Он провел в Перми три сезона. Суммарно за пермский клуб 24-летний голкипер провел 45 матчей, в которых четыре раза оставлял свои ворота в неприкосновенности.