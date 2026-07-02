Погрузка на СвЖД в июне снизилась на 3,6%

На Свердловской железной дороге (СвЖД) погрузка в июне снизилась на 3,6% относительно показателей прошлогоднего июня и составила 9,8 млн тонн, сообщили в пресс-службе СвЖД. Грузооборот достиг 16,6 млрд тарифных тонно-км (-1,1%), с учетом пробега порожних вагонов — 20,6 млрд тонно-км (-0,4%).

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За полгода погрузка на СвЖД составила 58,4 млн тонн — это на 6,6% меньше, чем за первое полугодие 2025 года. Среди погруженных товаров:

нефть и нефтепродукты — 17,6 млн тонн (+1,3%);

химические и минеральные удобрения — 9,9 млн тонн (+5,6%);

строительные грузы — 9,9 млн тонн (-11,6%);

руды железная и марганцевая — 4,3 млн тонн (-16%);

черные металлы — 3,4 млн тонн (-21,4%);

промышленное сырье и формовочные материалы — 2,6 млн тонн (-6,8%).

Отмечается также снижение погрузки руды цветной и серного сырья, химикатов и соды, кокса, лесных грузов. Среди товаров, где был зафиксирован прирост — цемент и зерно.

Грузооборот в период с января по июнь составил 94,3 млрд тарифных тонно-км

(-8,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 118,1 млрд тонно-км (-8%). Всего на сети РЖД в июне погрузили 90,2 млн тонн (+1%), за полгода — 548,9 млн тонн (-1%).

Ирина Пичурина