В Казани на выходных изменится схема движения автобусов

В Казани 4 и 5 июля изменится схема движения ряда автобусных маршрутов в связи с проведением чемпионата России по велоспорту на шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, с 5:30 до 14:00 в субботу и до 16:00 в воскресенье будут перекрыты участок от Кремлевской набережной до Ленинской дамбы, Ивановский спуск, площадь 1 Мая, а также улицы Кремлевская, Кави Наджми, Профсоюзная, Чернышевского, Дзержинского, Миславского, Большая Красная, Толстого, Подлужная, Жуковского и Батурина. В эти дни автобусы №28 и №28а не будут курсировать, а маршруты №22 и №89 будут ездить по измененной схеме с 7:30 до 16:30.

С 20:00 3 июля до 16:00 5 июля на маршрутах гонок также запретят парковку и движение электросамокатов и велосипедов. Парковка у Центрального стадиона будет закрыта с 10:00 2 июля до 18:00 6 июля.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе проходит в Татарстане с 1 по 5 июля.

Анар Зейналов