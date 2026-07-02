В прошлом году АО «Пермалко» увеличило объем производства на 38%

За 2025 год АО «Пермалко» изготовило более 1783 тыс. дал продукции, сообщается в годовом отчете компании. Согласно данным общества, прирост выпуска по сравнению с 2024 годом составил 38%, продажи выросли на 39% (1796 тыс. дал). Из этого объема на экспорт пришлось 4,2%. Как следует из документа, совокупная выручка от реализации продукции, работ и услуг (без НДС и акциза) составила более 3,508 млрд руб., что на 67% выше аналогичного показателя предыдущего года. Прибыль от продаж зафиксирована на уровне 745 млн руб. (рост 162%). В то же время себестоимость реализации товаров также выросла на 57% — до 2,05 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Чистая прибыль предприятия составила 43,65 млн руб., что ниже показателя 2024 года на 17,4%. В АО «Пермалко» «Ъ-Прикамье» пояснили, что этот показатель снизился за счет того, что значительная часть выручки была направлена на продвижение продукции.

АО «Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций пермского завода «Амбер — Пермалко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Пермской организации присвоили прежнее название — АО «Пермалко».