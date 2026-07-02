Житель Тольятти осужден на полтора года принудработ за смертельное ДТП

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор в отношении 30-летнего водителя автомобиля Changan Uni-S, признав его виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установлено, что фигурант уголовного дела двигался по трассе со скоростью 132–135 км/ч, проехал по луже, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ГАЗ.

От удара отечественная машина потеряла управление, врезалась в опору уличного освещения, и конструкция рухнула на транспортное средство.

Водитель ГАЗа скончался на месте от полученных травм. Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил наказание в виде 1,5 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в государственный доход. Приговор не вступил в законную силу.

Георгий Портнов