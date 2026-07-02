Экспорт масложировой продукции из Приангарья вырос в 1,5 раза с начала года

По итогам января—мая 2026 года из Иркутской области было экспортировано 6,5 тыс. т пищевой масложировой продукции. Общая стоимость поставок превысила 682 млн руб., сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, большая часть экспорта за этот период пришлась на соевое масло (46%), маргарин (41%) и майонез (12%). По сравнению с тем же периодом прошлого года физический объем поставок вырос в 1,6 раза, стоимостной объем — в полтора раза.

Основными рынками сбыта для иркутских производителей этой продукции стали соседние Монголия (48% весового объема) и Китай (43%). Кроме того, впервые были проведены поставки в Афганистан и Узбекистан.

Александра Стрелкова