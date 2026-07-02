Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MassimoostiStudio Фото: MassimoostiStudio

В продаже появилась новая книга о Массимо Ости — «Obstinate. Tracing Massimo Osti» Даниэлы Факкинато под редакцией Альберто Коретти. Широкой публике имя Массимо Ости известно меньше, чем Армани, Сен-Лоран или Маккуин. Однако влияние этого человека на современную мужскую моду сложно переоценить. Именно он создал «C.P. Company и Stone Island» и задолго до появления термина sportswear в его нынешнем понимании начал превращать одежду в лабораторию для экспериментов с материалами, окрашиванием и технологиями.

Новая книга интересна тем, что показывает не только дизайнера, но и человека. На белых страницах разворачивается история его личной жизни, а на страницах песочного цвета — профессиональная биография, собранная из воспоминаний людей, работавших рядом с ним. По случаю хочу вспомнить еще несколько подобных книг, которые хорошо иметь на полке любителям моды. «Alexander McQueen: Blood Beneath the Skin» 2015 года, написанная Эндрю Уилсоном — это огромный массив архивных материалов, интервью с друзьями, коллегами и членами семьи. История не только выдающегося дизайнера, но и одной из самых сложных и ярких фигур в современной культуре.

«Dior by Dior» 1957 года — редкий случай, когда дизайнер сам рассказывает собственную историю. Кристиан Диор вспоминает создание модного дома, свои коллекции, первые успехи и принципы работы. Более полувека спустя книга остаtтся одним из важнейших свидетельств того, как создавалась высокая мода XX века. И напоследок — прошлогодняя «Rick Owens: The Temple of Love». Книга вышла одновременно с первой крупной ретроспективой Рика Оуэнса в парижском Palais Galliera и стала самым полным на сегодняшний день исследованием его творчества. Издание прослеживает почти тридцать лет работы дизайнера — от первых коллекций в Лос-Анджелесе до статуса одной из самых влиятельных фигур современной моды.

Анна Минакова