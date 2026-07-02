ЦБ не исключил появление российских криптовалют

После урегулирования обращения криптовалют в России возможно появление аналогичных отечественных инструментов. Об этом заявил первый зампред Центробанка (ЦБ) Владимир Чистюхин на Финансовом конгрессе регулятора.

«Наша задача была, чтобы этот рынок создавался внутри Российской Федерации, чтобы это была наша инфраструктура, по возможности наши профучастники. Ну и когда придет время, наши инструменты»,— рассказал господин Чистюхин (цитата по ТАСС).

Пока что, по словам зампреда ЦБ, россиянам приходится пользоваться тем, что развито за рубежом. Но не исключено, что через некоторое время российские участники рынка начнут создавать собственные криптовалюты, убежден Владимир Чистюхин.