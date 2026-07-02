«Шансов против США у Бельгии практически нет»

На чемпионате мира по футболу определились еще две пары одной восьмой финала. В следующей стадии Англия сыграет с Мексикой, а США — с Бельгией. Бельгийцы минувшей ночью совершили невероятный камбэк. В матче с Сенегалом команда отыгралась, уступая к 86-й минуте 0:2. В дополнительное время судьбу встречи решил пенальти, который реализовал Юри Тилеманс. Бельгийцы сыграют в одной восьмой финала с американцами. Кого букмекеры видят фаворитом в этой паре? Кто выйдет в четвертьфинал? О новостях с полей чемпионата мира и прогнозах экспертов спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с комментатором, телеведущим, амбассадором букмекерской компании «Лига Ставок» Евгением Евневичем.

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— Здесь нет ярко выраженного фаворита. В «Лиге Ставок» коэффициент на победу Бельгии составляет 2,75, а на победу США — 2,55. Однако мне кажется, что с тем футболом, который Бельгия показала в матче с Сенегалом, шансов против США у нее практически нет. Возможно, это немного эмоциональная оценка, потому что я все еще нахожусь под впечатлением от той игры, но минувшей ночью не столько Бельгия вышла в одной восьмой финала, сколько Сенегал ее туда пропустил. А вот сборная США с тем футболом, который она демонстрирует, способна удивить очень многих. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Евгений, вы тоже все видели. Как считаете, кто выйдет в четвертьфинал: эта Бельгия без лишних эпитетов или яркая и динамичная команда США?

— По вчерашнему матчу Бельгии и Сенегала мы в очередной раз поняли, что у футбола мусорный бак вместо сердца, как в свое время говорили после матча «Реала» и «Ювентуса» о главном арбитре, назначившем пенальти в ворота Буффона. Если честно, сейчас я не могу сказать, кто является фаворитом пары Бельгия—США, по одной причине: американцы потеряли свою главную звезду, лучшего бомбардира на этом турнире — Фоларина Балогана, который получил красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной. Не будет лучшего нападающего команды, и без него американцам действительно будет сложнее. Но если говорить о футболе и качестве игры, то разница, конечно, колоссальная. Даже безумно, что я сейчас это скажу, но это просто небо и земля. Бельгийцев вчера не было на поле 86 минут матча. Футболисты, не знаю, то ли от безнадеги, то ли от усталости, то ли от эмоций едва не подрались — Троссар и Тилеманс. И в итоге все так закрутилось, что именно Троссар на 89-й минуте выполнил подачу на Тилеманса, после чего бельгийцы сравняли счет. Но, честно говоря, я пока не понимаю, как бельгийцы собираются играть против американцев. Их единственный и главный шанс заключается в том, что у сборной США просто ничего не будет получаться в атаке из-за отсутствия Балогана. Вот и все.

— Отложим эмоции в сторону и обратимся к коэффициентам. Выход сборной США в четвертьфинал оценивается в 1,86, а выход Бельгии — 1,95. Выбор остается за вами. С бельгийцами все более или менее понятно. Но что происходит с англичанами? В матче с Конго они долгое время уступали в счете и сумели отыграться лишь в концовке встречи. Как вам кажется, эта сборная Англии, которая, мягко говоря, не всегда выглядит убедительно, сможет пройти Мексику?

— Здесь все будет очень непросто. Представьте: мексиканцы играют на стадионе, где соберется почти 90 тыс. зрителей. Атмосфера будет буквально наэлектризованной, а мексиканский футбол, как всегда, ярким и эмоциональным. С учетом того, как сборная Мексики выступает на этом чемпионате мира, мне кажется, даже ее худшим матчем была игра открытия против ЮАР. Тогда мексиканцы действовали без особого напряжения, но, имея численное преимущество, все равно добились победы.

Однако у англичан есть Гарри Кейн. На сегодняшний день, на мой взгляд, это лучший футболист мира и один из главных претендентов на «Золотой мяч». Мы вновь увидели это в матче с Конго: когда у команды ничего не получается в реализации моментов, а вратарь соперника проводит, возможно, лучший матч в своей жизни, появляется Гарри Кейн. Два удара — и результат сделан. Особенно второй гол — это настоящая классика Кейна, отражение его высочайшего мастерства. После этого команда идет дальше.

В этом и заключается огромное преимущество сборной Англии: у нее есть Гарри Кейн. Футболист, которому порой достаточно одного полумомента, чтобы решить исход встречи. Если, конечно, это не матч против Ганы и на него не наложено какое-нибудь футбольное проклятие. В остальных случаях он способен сделать разницу практически в одиночку.

— Что ж, давайте перейдем к матчам сегодняшнего дня. Испания — Австрия. Здесь я бы даже не смотрел на коэффициенты: испанцы выглядят явными фаворитами. Какой вариант выбрать? Победу Испании с разницей в два мяча за коэффициент 1,95?

— Мне кажется, да. Австрийцы вряд ли будут действовать так, как играла сборная Кабо-Верде, полностью закрывшись и опустившись в максимально низкий оборонительный блок. А контрпрессинг команды Рангника, на мой взгляд, станет для испанцев отличной возможностью наказывать соперника в сегодняшнем матче. Думаю, Испания победит. Также стоит присмотреться к ставке на гол Ламина Ямаля. А в идеале — к голу Феррана Торреса. Это вообще могла бы получиться настоящая киношная история. У Торреса на этом чемпионате мира пока практически ничего не получается. Он стал героем множества шуток как в Испании, так и за ее пределами. Доходит до того, что при счете 5:0 он буквально умоляет судью засчитать его гол, который в итоге отменяют из-за офсайда. Ему очень хочется забить, этот гол ему действительно нужен. И когда делать это, если не в play-off? Тем более если этот мяч окажется решающим в матче с Австрией и заставит всех прекратить над ним смеяться. Это классический футбольный сюжет, который идеально подошел бы для кино. Гол Феррана Торреса — очень хочется его увидеть.

— Португалия—Хорватия. Сейчас очень много разговоров и самых смелых фантазий о возможном финале Португалия — Аргентина. Есть даже ставка на 50 тыс. руб. с коэффициентом 20 на такой исход. Верим ли мы сегодня в Португалию? И вообще — в ее перспективы на этом турнире?

— Тяжело верить в такой сценарий, когда в твоей сетке стоит сборная Франции. Пожалуй, нужно быть большим фанатом и Криштиану Роналду, и португальского футбола, чтобы всерьез рассчитывать на выход команды в финал. При этом, на мой взгляд, сегодня у сборной Хорватии действительно могут возникнуть серьезные проблемы. И многое здесь будет зависеть именно от них. Если хорваты сыграют так же, как в матче с Англией — будут раскрываться и допускать ошибки, — Португалия их за это накажет. Тогда мы можем увидеть сценарий, похожий на ту игру с Англией.

У португальцев вообще часто возникают трудности, когда соперник не просто играет вторым номером, а действует слишком открыто. В таких условиях у команды начинаются проблемы. Но, как мне кажется, мы еще не видели настоящую Португалию на этом турнире. В матче с Узбекистаном начало что-то получаться, проявились сильные стороны, в том числе стандарты. Это действительно одно из их ключевых оружий — не столько секретное, сколько стабильное и хорошо отработанное.

— Последний матч — Швейцария—Алжир. Берем выход Швейцарии за 1,51?

— Мне кажется, да, у швейцарцев шикарная скамейка, на самом деле у них все выглядит очень сбалансированно. Если брать первый матч, когда против Катара, по сути, произошла какая-то аномалия, швейцарцы просто сильнее и интереснее и по игре должны проходить дальше. Плюс Алжир. Я не очень люблю разговоры про фатализм, но за матч с Австрией остается ощущение, что если и есть какое-то футбольное «высшее равновесие», то оно иногда умеет наказывать.

— Мне остается лишь напомнить, что встреча Испания — Австрия стартует сегодня в 22:00, игра Португалия — Хорватия — в 02:00, а противостояние Швейцария — Алжир — в 06:00. Яркого нам всем футбола!