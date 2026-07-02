Новосибирский застройщик ответит в суде за хищение 670 млн рублей у дольщиков

В Новосибирске суд ждет руководителя стройфирмы, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации криминальных доходов (ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщили сегодня в пресс-службе полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Расследование установило, что девелопер похищал денежные средства граждан, привлеченные на строительство апартаментов в Октябрьском районе. Потерпевшими по делу признаны 330 клиентов стройфирмы, потерявшие в общей сложности около 670 млн руб.

По информации прокуратуры, часть похищенных средств в размере более 123 млн руб. застройщик легализовал путем заключения сделок по приобретению недвижимости и автомобилей. На принадлежащее обвиняемому имущество стоимостью свыше 900 млн руб. по ходатайству следствия наложен обеспечительный арест.

Илья Николаев