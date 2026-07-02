RuStore встал на яблочном пути

Антимонопольная служба потребовала от американской компании Apple за две недели устранить дискриминацию российских разработчиков приложений. Предупреждение выдано из-за того, что на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система, уточнили в ведомстве. Штраф за неисполнение требования может составить 4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам чиновников, для использования отечественных систем пользователь должен вручную менять настройки. Конфликт между властями и Apple обостряется, говорит журналист платформы «Нецифровая экономика» Илья Склюев:

«Спор Apple с российскими властями длится давно. В марте 2022 года приложение VK удаляли на фоне санкций, но потом вернули. До сих пор компания старалась занимать сбалансированную позицию. Еще в 2023 году Apple разрешила разработчикам из РФ вводить альтернативные платежи внутри приложений. Сейчас конфликт обострился: в 2025 году вступило в силу законодательство о предустановке RuStore, в том числе на iPhone, а также началась активная кампания по борьбе с VPN.

Apple показала, что у гибкости есть пределы, и до конца прогибаться не готова. Поэтому и получился конфликт.

Что касается штрафа в 4 млрд руб., скорее всего, он будет оплачен, и поиск решения продолжится. Сейчас переходный период с точки зрения российских властей и западных компаний. При этом Google собирается усилить требования к приложениям и сертификации на Android, чтобы приложения без сертификатов не работали на устройствах с новейшей системой. То есть российские компании не смогут запускать свои приложения даже на Android, а Apple ограничивает возможности для российского бизнеса».

Еще один повод для предупреждения — неисполнение компанией требований о предустановке российского ПО. ФАС отмечает, что аналогичные претензии рассматриваются в других странах БРИКС. Но российский кейс особенный, считает обозреватель iPhones.ru Илья Сидоров:

«Ситуация неоднозначная. У Apple есть соглашение с Google, обязывающее использовать ее поиск по умолчанию на iPhone. Вряд ли Apple сделает исключение для России. В настройках iOS давно можно выбрать российские поисковики для Safari. Возможно, ФАС и Apple могли бы найти компромисс, если бы выбор поисковика предлагался при первой настройке смартфона или открытии Safari, как на Android. С RuStore тоже сложно. Apple может разрешить сторонние магазины приложений — инструменты у нее есть, но делает она это крайне неохотно.

Однако нет гарантий, что компания пойдет навстречу».

В ФАС дали Apple время до 15 июля. В июне Минцифры назвало удаление приложений VK из AppStore «политически мотивированным решением». В Кремле заявили, что удаление сервисов «ставит вопрос о надежности» Apple.

Леонид Пастернак