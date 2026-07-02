Кировская область и Чувашия подпишут новое соглашение о сотрудничестве

Губернатор Кировской области Александр Соколов и глава Чувашии Олег Николаев договорились подписать новое соглашение о сотрудничестве между регионами. Об этом сообщил глава Кировской области в своем Telegram-канале.

«Последнее было заключено 10 лет назад. Тогда и рынок труда был другой, и структура производства. Пришло время пересмотреть документ»,— говорится в сообщении.

Также господин Соколов заявил о готовности рассмотреть организацию совместной переработки молока в Кировской области.

Торговый оборот между регионами в прошлом году составил почти 1,5 млрд руб. В Чувашию поставляется продукция машиностроения, металлообработки и деревообработки, а также деревянные дома и продукция химической промышленности. Из Кировской области также поступают племенной молодняк крупного рогатого скота и семена элитных трав и зерновых культур.

Анар Зейналов