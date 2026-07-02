В Карагае закрыли одноименное кафе из-за антисанитарии

В Прикамье сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) приостановили деятельность кафе «Карагай». Ранее было выявлено, что в заведении не соблюдались санитарные нормы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки Роспотребнадзора было установлено, что в кафе, находящемся на ул. Ленина, 1 в Карагае, не осуществлялся производственный контроль, нарушалась последовательность технологических процессов, отсутствовали вытяжная вентиляция, необходимое моечное и бактерицидное оборудование. Кухонная посуда и разделочный инвентарь не имели маркировок, в мясорыбном цехе к ванне для мойки не была подведена вода. Также проверяющие обнаружили в холодильнике в гастроемкостях несвежие готовые блюда, срок реализации которых уже истек. Продукция изготавливалась без технологических карт, а сотрудники кафе работали без обязательного медицинского освидетельствования и гигиенического обучения.

Эти и другие нарушения стали основанием для привлечения индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Суд счел, что в данных условиях дальнейшая работа кафе «Карагай» угрожает жизни и здоровью людей, и приостановил работу заведения на 30 суток.