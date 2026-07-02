В Башкирии ожидаются дожди, грозы и туман

3 июля в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, днем — гроза, сообщает Башгидрометцентр.

Подует северо-западный ветер, его скорость составит 5–10 м/с.

Ночью похолодает до +11...+16°, днем потеплеет до +21...+26°.

На дорогах республики ночью и утром местами прогнозируется туман, видимость в котором составит от 500 м до 1 км.

В Уфе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдет кратковременный дождь. Ветер будет северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +12...+14°, днем — повысится до +23...+25°.

Майя Иванова