В Челябинске отправили в колонию крупных торговцев стероидами

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении жителей Челябинска и Белгородской области, обвинявшихся в контрабанде и сбыте крупных партий анаболических стероидов.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, один из обвиняемых был задержан еще в апреле 2024 года во время получения очередной партии стероидов (общий вес — 5 кг), поставлявшихся контрабандным путем из Казахстана. Во время обыска у него было найдено еще 11 кг стероидов, которые преступники реализовывали через интернет-магазин, где сами работали. Второй обвиняемый был задержан в Белгороде, при обыске у него было изъято 2,7 млн руб.

Суд приговорил фигурантов к 12 и 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима соответственно и штрафам на общую сумму 1,5 млн руб.

Степан Смирнов