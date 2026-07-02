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В Челябинской области девушка погибла под колесами поезда

Жительница Челябинской области была смертельно травмирована на железнодорожных путях ЮУЖД. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, утром 1 июля 2026 года у станции Чернявская 22-летняя девушка попала под поезд, когда переходила пути в неустановленном месте. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверка организована по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Виталина Ярховска

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