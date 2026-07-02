РУДН меняет защиту

В России впервые отменили дипломные работы из-за использования нейросетей. Тренд задал сочинский филиал РУДН — там классическую защиту для бакалавров-юристов заменили решением нестандартных правовых кейсов. В вузе пояснили, что теперь диплом пишет ИИ, а не студент. “Ъ FM” поговорил с профессорами ведущих университетов мира и выяснил, к чему может привести такая инициатива и есть ли альтернатива защите ВКР.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ChatGPT пишет диплом в среднем за 60 часов, говорится на американском форуме магистрантов и аспирантов. Обычный российский студент работает над дипломом примерно три месяца, уверяет Google. Конечно, маловероятно, что руководство филиала РУДН в Сочи соотносило эти показатели, когда решало, нужна ли выпускникам классическая защита ВКР. Впрочем, это не значит, что экзаменов вовсе не будет, рассказала “Ъ FM” проректор РУДН по стратегическим коммуникациям Елена Апасова:

«Есть направления, по которым выпускная квалификационная работа не является обязательным элементом ГИА. К ним относится юриспруденция. Речь не идет об отмене государственной аттестации или о том, чтобы ее облегчить. Но формат ВКР с учетом специфики направления и популярности искусственного интеллекта следует корректировать. Помимо традиционного государственного экзамена может быть добавлен демонстрационный экзамен, во время которого студент в режиме реального времени решает задачу и демонстрирует уровень своих компетенций».

Нейросеть — это не более чем помощник студента, в том числе и при подготовке ВКР, говорит доктор биологических наук, профессор Сколтеха Михаил Гельфанд:

«Раньше и без всякого искусственного интеллекта было множество списанных диссертаций.

В естественных науках ИИ очень помогает писать тексты: если есть хороший инструмент, почему бы им не пользоваться? А содержательные результаты нейросеть придумать не может ни в экспериментальной биологии, ни даже в компьютерной, которой я занимаюсь. Конечно, я видел работы, написанные искусственным интеллектом, ставил за них торжественный "ноль" и выгонял с позором. Моя политика состоит в том, что, кроме специально оговоренных случаев, пользоваться любым искусственным интеллектом можно, нужно лишь четко указать, что именно было сделано с его помощью».

В деканате сочинского юрфака РУДН отметили, что вместо дипломов комиссия будет оценивать умение выпускников разбираться в кризисных ситуациях и применять знания на практике. Это хороший способ проверить, насколько усвоен материал, считает ведущий научный сотрудник фонда ИНДЕМ Владимир Римский:

«Будет возврат к старой системе устных экзаменов, что во многом оправдано. Продвинутые модели без проблем могут написать дипломную работу целиком. Другой вопрос — что с этим дальше делать. Моя рекомендация, в том числе своим студентам, — внимательно все прочитать. Задать вопросы по всем спорным местам. Важно понять, сможет ли студент увидеть эти места или нет».

На Западе тоже задумываются о радикальной реформе выпускных экзаменов, отметила в беседе с “Ъ FM” профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова:

«Проблема у всех примерно одинаковая: в США, в России, в Европе и в других странах.

Первая стратегия — тестировать навыки в максимально жестком формате. Второй путь довольно ужасненький и заключается в том, что, может быть, нам не нужно столько людей с высшим образованием. Образование останется, но будет разного типа».

По данным Минобрнауки, за три года доля ИИ-текстов в студенческих работах выросла с 9% до 42%, а по отдельным направлениям превысила 60%. Кажется, экзаменационные комиссии постепенно теряют терпение.

Леонид Пастернак