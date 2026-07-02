На Алтае сборщиков краснокнижных растений обязали возместить ущерб на 1 млн руб.
В Республике Алтай суд взыскал ущерб, причиненный незаконным сбором краснокнижных растений. Об этом рассказали в прокуратуре, которая инициировала разбирательство.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По информации ведомства, шесть жителей республики занимались нелегальным сбором родиолы розовой («золотой корень»). Всего они заготовили 449 кг растений, причинив ущерб почти 1 млн руб. Природоохранная прокуратура предъявила нелегальным сборщикам иск о взыскании денежных средств в счет возмещения ущерба. Требования ведомства суд удовлетворил.
Кроме того, ранее ответчики были осуждены за незаконную добычу, сбор и оборот особо ценных растений, занесенных в Красную книгу.