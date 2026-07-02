В Самарской области чиновникам грозит взыскание 3 млн рублей за нападения бездомных собак на жителей

Прокуратура Самарской области потребовала с местных чиновников выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда жителям, пострадавшим от нападения бездомных собак. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года надзорное ведомство подало в суды общей юрисдикции 32 иска на указанную сумму. Судебные органы уже рассмотрели девять дел и удовлетворили требования истцов, присудив им 565 тыс. рублей.

В частности, суд Борского района обязал местную администрацию выплатить ребенку компенсацию в размере 100 тыс. рублей за нападение безнадзорного животного по иску районной прокуратуры.

Георгий Портнов