В Самарской области чиновникам грозит взыскание 3 млн рублей за нападения бездомных собак на жителей
Прокуратура Самарской области потребовала с местных чиновников выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда жителям, пострадавшим от нападения бездомных собак. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В первом полугодии 2026 года надзорное ведомство подало в суды общей юрисдикции 32 иска на указанную сумму. Судебные органы уже рассмотрели девять дел и удовлетворили требования истцов, присудив им 565 тыс. рублей.
В частности, суд Борского района обязал местную администрацию выплатить ребенку компенсацию в размере 100 тыс. рублей за нападение безнадзорного животного по иску районной прокуратуры.