Подписан приказ о комплексном развитии территории в Кировском районе Перми

Краевое минимущество приняло решение о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки «ДДК им. Кирова» и по улице Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми. Общая площадь КРТ — 19,9 га. Приказ опубликован на сайте краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минимущества Прикамья Фото: минимущества Прикамья

В рамках КРТ за счет инвестора будут расселены девять ветхих и аварийных домов общей площадью 7,9 тыс. кв. м, построено новое жилье, улично-дорожная сеть, общественный центр и спортивная площадка. Нефункционирующее здание ДДК в границы КРТ не входит. Существующие сквер и парк в границах проекта будут благоустроены.

Предельный срок реализации проекта составит 15 лет со дня заключения договора о КРТ.