Под Волгоградом в ДТП с фурой пострадали трое детей

Утром 1 июля на 585 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград у поворота к селу Полунино в Дубовском районе произошло ДТП с участием фурой Volvo и легковым автомобилем Kia Rio. Об этом сообщили в волгоградском УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По данным полиции, 34-летний водитель тягача при перестроении не уступил дорогу легковушке. Водитель Kia выехал на встречную полосу и наехал на отбойник.

В результате аварии пострадали водитель Kia и четверо пассажиров, включая троих детей. Все госпитализированы.

Нина Шевченко