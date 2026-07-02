Под Волгоградом в ДТП с фурой пострадали трое детей
Утром 1 июля на 585 км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград у поворота к селу Полунино в Дубовском районе произошло ДТП с участием фурой Volvo и легковым автомобилем Kia Rio. Об этом сообщили в волгоградском УМВД.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
По данным полиции, 34-летний водитель тягача при перестроении не уступил дорогу легковушке. Водитель Kia выехал на встречную полосу и наехал на отбойник.
В результате аварии пострадали водитель Kia и четверо пассажиров, включая троих детей. Все госпитализированы.