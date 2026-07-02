В Уфе выявили сговор между спортшколой и ЧОП

В Уфе два должностных лица спортивной школы оштрафованы на общую сумму 30 тыс. руб. за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения (ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка прокуратуры Орджоникидзевского района Уфы установила, что в течение трех лет спортшкола заключала контракты с компанией на услуги частной охраны. При этом заказчик не проводил конкурсные процедуры.

Руководителям спортивной школы и охранного агентства внесли представления о недопущении подобных нарушений впредь.

Майя Иванова