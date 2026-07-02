Теория заправляемости

Топливо из Индии и страховка для водителей от некачественного горючего: СМИ и бизнес обсуждают возможные решения топливного кризиса в стране. Официальных подтверждений или комментариев о том, что Индия будет поставлять России бензин, пока не появилось. Но в теории он подошел бы отечественным автолюбителям, рассказали “Ъ FM” индийские водители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adnan Abidi / Reuters Фото: Adnan Abidi / Reuters

Индия — один из крупнейших в мире экспортеров нефтепродуктов. В прошлом году, по данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, отгрузка бензина оттуда достигла рекордных 400 тыс. баррелей в сутки. В основном он шел в азиатские страны. При этом индийский бензин дороже российского, и это не считая логистических издержек, отмечает жительница Гоа Мария:

«У нас бензина всего двух видов: обычный и европейский, которым я заправляю свою машину. Обычный бензин стоит 103 рупии, а, как его здесь называют, Power Petrol — 113 рупий. Он считается топливом для более дорогих автомобилей. У меня есть знакомый с дорогой машиной, и он говорит: "Я вообще не переживаю: иногда заправляю одним бензином, иногда другим". То есть многие спокойно их чередуют. Хороших автомобилей здесь тоже очень много. Индия — совсем не нищая страна. Большой популярностью пользуются Toyota и Kia. Если у нас есть своя Lada, то у них — Mahindra. И надо сказать, что Mahindra делает вполне качественные автомобили».

На топливо стандарта Евро-6 или BS 6 Индия полностью перешла шесть лет назад. А с 1 апреля весь бензин в стране продается с октановым числом не меньше 95. В нем содержится минимальное количество серы и бензола и порядка 20% спирта. При сгорании он повышает общий октановый уровень топлива. Но в России предельно допустимая доля этанола в стандартном автомобильном горючем составляет не больше 1-5%. В конце прошлого года эту планку хотели поднять в два раза, но решение отложили. Чистый бензин без этанола на индийском рынке есть только в премиум-сегменте. Но он дорогой и очень редкий, говорит промышленный эксперт Максим Худалов:

«Индия активно увлеклась экологической повесткой. Выяснилось, что европейский рынок является одним из ключевых направлений сбыта продукции. Проблемы могут возникать в периоды ажиотажного спроса, когда в топливо потенциально могут подмешивать менее качественные компоненты. Но для контроля существуют нефтебазы и лаборатории.

Во-первых, такое топливо просто не будет принято покупателем в порту. Во-вторых, его всегда можно идентифицировать по маркировке, отследить происхождение и при необходимости смешать с более качественным российским топливом».

В 2026 году российские власти разрешили нефтяным компаниям снизить стандарты бензина до Евро-3 и изучают возможность возвращения к стандарту Евро-2, писал “Ъ”. В последнем в 50 раз больше серы и в пять — бензола. Эти же стандарты могут применяться и к импортируемому бензину. Для современных автомобилей это чревато более частой заменой масла, а в худшем случае дорогостоящим ремонтом, указывали собеседники “Ъ FM”. Решение нашли в Общественной палате: если машина сломалась, ее ремонт должен оплачивать продавец некачественного топлива. Только вот доказать это будет сложно, отмечает автоюрист Сергей Радько:

«Припоминаю лишь редкий случай, когда на одной из заправок прохудился подземный резервуар, в него хлынули грунтовые воды, и автомобили, заправившись там, практически сразу останавливались неподалеку. В такой ситуации было абсолютно понятно: машина заправилась именно здесь и здесь же вышла из строя. Если же автомобиль проехал 100-200 км и более, доказать, что причиной поломки стал именно этот бензин, удается далеко не всегда.

Откровенно некачественное топливо встречается крайне редко. Как правило, оно наносит вред двигателю постепенно, и в таких случаях установить, что неисправность возникла именно из-за конкретной партии бензина, приобретенной на определенной заправке, бывает очень сложно».

То же касается и идеи создать новую страховку от поломки мотора из-за некачественного топлива, указывает вице-президент компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов:

«Без статистики невозможно установить понятный и обоснованный тариф. А статистики по этому вопросу на сегодняшний день фактически нет. Второй момент: в страховании крайне важно установить причинно-следственную связь. Это очень сложная задача. Поэтому, если такой продукт и появится, скорее всего, он будет носить преимущественно рекламный характер — чтобы привлечь внимание и, как сейчас принято говорить, хайпануть на теме».

Между тем, по данным Росстата, бензин и дизель за последнюю неделю снова прибавили в цене.

Екатерина Вихарева